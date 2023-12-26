Мені потрібні люди й зброя, – Залужний прокоментував можливі зміни у правилах відстрочки
У новому законопроєкті передбачені зміни у правилах відстрочки. Валерій Залужний дав зрозуміти, що головне, аби було кому воювати.
Валерій Залужний в ефірі національного телемарафону прокоментував новий законопроєкт 10379. Про це пише 24 Канал.
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Валерій Залужний прокоментував питання відстрочки
Коментуючи запитання журналіста щодо змін у відстрочці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що для нього і війська головне, щоб люди, які прийшли, могли виконувати поставлені їм завдання.
Він зазначив, що не в його компетенції говорити, хто яку відстрочку буде мати й кого саме держава буде викликати. Головне, щоб були люди, які могли вступити до лав ЗСУ.
Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання… Те, хто яку буде мати відстрочку чи хто не буде мати… На сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральний орган виконавчої влади, який може це визначити. Ще раз повторюся, що мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій,
– наголосив він.
До слова, також Залужний зауважив, що на сьогодні оперування ступенем інвалідністю не є головним під час мобілізації, адже саме ВЛК визначає придатність або непридатність до служби. Він нагадав, що у законопроєкті також планується забрати поняття "обмежено придатний".
Ми з абсолютною повагою відносимося до тих людей, які знаходяться в цивільному середовищі, й ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть за своїми показниками воювати,
– додав головнокомандувач.
Водночас він підкреслив, що придатність і непридатність вирішуватиме ВЛК.
Кого можуть позбавити права на відстрочку
- Нагадаємо, що ввечері 26 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію та військову службу.
- Зокрема депутати пропонують значно скоротити перелік людей, які мають право на відстрочку і бронювання.
- Згідно із законопроєктом, права на відстрочку від призову можуть бути позбавлені державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.