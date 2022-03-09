Як "закрити небо" над Україною

Українські та зарубіжні політики, громадяни та військові вимагають створити "закрите небо" над Україною. Однак НАТО непохитне: це неможливо, бо призведе до третьої світової війни. Як забезпечити українські міста від російських авіаційних ударів та чи можна все-ж-таки переконати альянс у цьому кроці?

Після того, як 4 березня НАТО відмовилось "закрити небо" над Україною, тиск на уряди країн-членів альянсу не припинився. Надій на те, що НАТО змінить свою позицію, мало – адже Генеральний секретар Єнс Столтенберг чітко пояснив позицію альянсу після тривалих перемовин: "Єдиний спосіб, створення безпольотної зони - відправити бойові літаки НАТО у повітряний простір України й збивати російські літаки. Цей крок у підсумку може призвести до повномасштабної війни у Європі із залученням великої кількості країн та набагато більших людських страждань".

Як та коли НАТО використовувало "Закрите небо"?

Ірак, 1992 рік. США та коаліція створили "закрите небо" для польотів над Південним і Північним Іраком. Це дало змогу захистити повсталі регіони країни від повітряного нападу уряду тодішнього президента Саддама Хусейна.

США та коаліція створили "закрите небо" для польотів над Південним і Північним Іраком. Це дало змогу захистити повсталі регіони країни від повітряного нападу уряду тодішнього президента Саддама Хусейна. Боснія, 1993 рік. Повітряні сили НАТО з ініціативи Ради безпеки ООН забезпечували безпольотну зону над новоствореною Республікою Боснія і Герцеговина в період з 1993 по 1995 рік. Це захищало країну від повітряних атак боснійсько-сербських сил.

Повітряні сили НАТО з ініціативи Ради безпеки ООН забезпечували безпольотну зону над новоствореною Республікою Боснія і Герцеговина в період з 1993 по 1995 рік. Це захищало країну від повітряних атак боснійсько-сербських сил. Лівія, 2011 рік. Після спалаху в Лівії народного повстання проти Муаммара Каддафі Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про заборону польотів над країною. "Закрите небо" забезпечили також сили НАТО. Втручання НАТО невдовзі перетворилося на активну допомогу лівійським повстанцям у вигнанні Каддафі, якого через кілька місяців схопили та вбили озброєні бойовики опозиції.

Як видно з прикладів, "закрите небо" використовувалось або для захисту населення країни від місцевих диктаторів, або для убезпечення нової держави. Як пояснюють в НАТО, ситуація з війною Росії проти України – інша. В Росії є потужна авіація та ядерна зброя. А втручання сил НАТО може призвести до прямого конфлікту НАТО-Росія. Це може стати причиною початку Третьої світової війни, включно з використанням ядерного арсеналу.

В тему американські політики просять надати обмежену безпольотну зону для гуманітарних коридорів

Чи змирились українці та громадяни інших країн з цим рішенням?

Відверто боягузлива позиція організації, яка раніше вважалася найсильнішим військовим альянсом у світі, викликала масу незадоволення у світі.

Закриття неба над Україною зменшить руйнування українських міст та вбивства мирних жителів. Причому це розуміють не лише жителі прифронтових населених пунктів, які щодня та щоночі перебувають в небезпеці ворожих авіаударів. Навіть жителі Рівненщини, Житомирщини та Закарпаття збирають підписи щодо закриття неба від російської авіації та ракет.



Громадяни усього світу також розуміють необхідність такого кроку. Про це свідчить результати підписання петиції про закриття неба, яка за кілька днів набрала необхідні мільйон голосів та значно перевищила цей показник.

Петиція вже передана в НАТО та очікує відповіді.

Більшість громадян США також впевнені, що захистити українське небо потрібно. Про це свідчить опитування Reuters та Ipsos, проведене в країні 3 та 4 березня. Згідно з ним, 74% американців підтримують ідею про закриття Штатами та НАТО повітряного простору над Україною, щоб російська авіація не могла атакувати нас. Окрім того, 72% опитаних заявили, що США мають постачати Україні зброю.

Мітинг у США на підтримку закритого неба в Україні



Щоб донести цю позицію до урядів своїх країн, громадяни країн-членів НАТО виходять на мітинги. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав людей по всьому світу вийти на площі міст 9, 10, 11 березня з вимогою закрити небо над Україною.

"Українці та люди з усього світу! Потрібно зупинити бомбардування українських міст. Від ракет та бомб гинуть цивільні, гинуть діти. Виходьте на площі міст 9, 10, 11 березня. Потрібно закрити небо над Україною або допомогти нам це зробити самим", – написав Шмигаль у Твітері.

До прохання долучаються мистецькі діячі. Так. 9 березня на майдані Незалежності у Києві відбудеться мистецька акція "Вільне небо/Free Sky" на підтримку заклику українського народу та Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу закрити небо над нашою країною та зупинити війну.

Ще один заклик перша леді закликала світ допомогти Україні у закритті неба

Чи може Україна сама захистити своє небо?

Українська армія досі самостійно збиває ворожі літаки та ракети, однак, на жаль, не всі. Російські військові з літаків бомбардують мирні міста, а ракети, випущені з території РФ та Білорусі, потрапляють не лише у військові об'єкти, але й будинки цивільних українців. Щоб запобігти подальшим руйнуванням та смертям, ЗСУ не вистачає зброї – систем ПВО та літаків-винищувачів.

Дружні Україні країни готові надати таке озброєння. Зокрема, ще 1 березня Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що Польща, Болгарія та Словаччина ухвалили рішення передати нашій країні майже 70 бойових літаків типів Су-25 та МіГ-29. Однак питання вирішується вже понад тиждень, що в умовах активної фази військових дій дуже довго.

Найбільш активно в цьому питанні рухається Польща. Сусідня країна готова передати винищувачі, але щоб не залишити власне небо під загрозою, їй потрібна заміна повітряного флоту. Ніби-то й Держдеп Сполучених Штатів Америки не проти такого рішення: "Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала літаки Україні". Водночас у США говорять, що є багато проблем, які перешкоджають такому кроку. Наприклад, йдеться про матеріально-технічне забезпечення переміщення літаків в Україну та поставки американської техніки в Польщу. Окрім технічних проблем, союзники Польщі попереджають про можливу загрозу такого кроку у відносинах з Росією та Білоруссю. Тому Польща вже відмовилась базувати ці літаки на своїй території та хоче передати їх через Натівську базу у Німеччині. Тим часом інші країни поки що заморозили передачу літаків.

Польські "Міги", які можуть передати Україні



Окрім літаків, закрити небо можна системами протиповітряної оборони (ПВО). Вона існує, але її недостатньою для повного закриття неба. Наші партнери надають системи оборони Stinger, які здатні збивати повітряні цілі на невеликих висотах. За інформацією військових, наразі більшість загроз з неба відбивається. Про що свідчать втрати ворога. Так, за 14 днів війни росіяни втратили

Залишилась надія на розв'язання проблеми й країнами НАТО. 16 березня альянс знову збереться для обговорення війни Росії з Україною. Не виключено, що під тиском громадськості будуть прийняті якісь альтернативні рішення щодо допомоги у закритті неба над Україною. Можливо, Україні знайдуть змогу передати тактичні системи ППО - Patriot чи THAAD.