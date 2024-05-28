Готові обговорювати нестандартні випадки, – МЗС Естонії про закриття неба над Україною

В Естонії готові обговорювати нестандартні випадки щодо закриття неба. Зокрема може йтися про західну частину України.

Про можливості, які розглядає країна, розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Закриття неба над Україною

Німецьке видання Bild опублікувало новину про те, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку України та діяти безпосередньо на її території. Зокрема обговорюється можливість закрити небо системами ППО на заході України.

Маргус Цахкна зазначив, що Естонія готова обговорювали подібні рішення.

Я не знаю, чи ми зараз ведемо такі дискусії, але ми готові обговорювати нестандартні випадки, особливо, коли ми занадто часто говоримо "ні" щодо різних можливостей,

– пояснив він.

Водночас міністр закордонних справ Естонії додав, що за його інформацією, найімовірніше такі дискусії наразі не ведуться.

Позиція Естонії

Маргус Цахкна зазначив, що його позиція полягає в тому, що країна повинна бути готова обговорювати те, про що просять українці.

Зараз українці просять снаряди, ракети великої дальності, військову підтримку. Це те, що ми робимо. Якщо Bild пише про інші ідеї, то я думаю, що існують інші ідеї. Ми повинні бути готові їх обговорювати, але я не бачу цих дискусій зараз,

– підсумував він.

Про що писали журналісти Bild