Закривавлена жінка з відчаю хотіла себе зарізати: як поліції Києва вдалося врятувати життя

У Києві закривавлена жінка мала намір скоїти самогубство. Допомогли попередити прикру смерть професійні дії патрульних.

Як повідомляє пресцентр Патрульної поліції Києва, інцидент трапився 6 грудня близько 5 години ранку. Про "закривавлену жінку, що приставила собі ножа до живота й хоче скоїти самогубство" поліцейських повідомили працівники "швидкої". За їхніми словами, вони не могли підійти до неї ближче, щоб надати належну допомогу, адже вона тримала ніж біля живота й погрожувала себе порізати.

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Коли ж на місце події прибули патрульні, жінка також їх близько не підпускала. Щораз, як поліцейські намагались підійти ближче, вона все більше нервувала та попереджала, якщо хто-небудь до неї наблизиться, то скоїть самогубство.

Проте правоохоронцям все ж вдалося відволікти її увагу та попередити смерть. Так, патрульний Роман Жуковський помітив, що жінці було холодно, а її шапка лежала неподалік на тротуарі. Тож, підібравши головний убір, він запропонував жінці його вдягнути. Щоправда, та все ж не відпускала ніж. У підсумку інспектор запропонував їй свою допомогу і, скоротивши відстань, ривком вирвав ніж з її рук.

Також Патрульна поліція Києва опублікувала відповідне відео. На кадрах можна побачити закривавлену жінку, яка перебуває у пригніченому стані та все твердить, що не може наважитися. Коли ж патрульний вибив ніж із її рук, вона з жалем каже: "Я так і не наважилася".

Схожа подія на початку листопада трапилася у Слов’янську на Донеччині. Там неповнолітня дівчина мала намір стрибнути з даху. Проте поліцейським усе ж вдалося відмовити її це зробити.