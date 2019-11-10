У Слов'янську поліція відмовила школярку від самогубства: відео спецоперації

Правоохоронці у Слов'янську вмовили 14-річну дівчину не вкорочувати собі віку. Підлітка на даху будинку випадково помітила сусідка, яка одразу зателефонувала до поліції.

За мить правоохоронці прибули до житлового будинку, повідомили на сайті Патрульної поліції.

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Спершу поліціянти хотіли затягти школярку силоміць, але вона попередила що стрибне. Тоді вони вирішили відмовити дівчину від самогубства. Вона говорити не хотіла, проте згодом все-таки погодилась злізти.

Дивіться відео спецоперації правоохоронців:

Біля під'їзду на дівчинку чекали медики. Поліція вже з'ясовує, що підштовхнуло школярку на такий вчинок. А от такий щасливий кінець останнім часом не єдиний. Так, у п'ятницю столичні копи теж відмовили чоловіка не стрибати з вікна багатоповерхівки.