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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      У Слов'янську поліція відмовила школярку від самогубства: відео спецоперації

      58 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / unsplash.com

      Правоохоронці у Слов'янську вмовили 14-річну дівчину не вкорочувати собі віку. Підлітка на даху будинку випадково помітила сусідка, яка одразу зателефонувала до поліції.

      За мить правоохоронці прибули до житлового будинку, повідомили на сайті Патрульної поліції.

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      Спершу поліціянти хотіли затягти школярку силоміць, але вона попередила що стрибне. Тоді вони вирішили відмовити дівчину від самогубства. Вона говорити не хотіла, проте згодом все-таки погодилась злізти.

      Дивіться відео спецоперації правоохоронців:

      Біля під'їзду на дівчинку чекали медики. Поліція вже з'ясовує, що підштовхнуло школярку на такий вчинок. А от такий щасливий кінець останнім часом не єдиний. Так, у п'ятницю столичні копи теж відмовили чоловіка не стрибати з вікна багатоповерхівки.

      blog_ava
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      сьогодні
      4301
      Теги: Новини України Поліція Самогубство Діти і неповнолітні
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