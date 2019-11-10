В Славянске полиция отговорила школьницу от самоубийства: видео спецоперации

Правоохранители в Славянске уговорили 14-летнюю девушку не совершать самоубийство. Подростка на крыше дома случайно заметила соседка, которая сразу позвонила в полицию.

Через мгновение правоохранители прибыли в жилой дом, сообщили на сайте Патрульной полиции.

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Сначала полицейские хотели затянуть школьницу силой, но она предупредила что прыгнет. Тогда они решили отговорить девушку от самоубийства. Она говорить не хотела, однако потом все-таки согласилась слезть.

Смотрите видео спецоперации правоохранителей:

Возле подъезда девочку ждали медики. Полиция уже выясняет, что подтолкнуло школьницу на такой поступок. А вот такой счастливый конец в последнее время не единственный. Так, в пятницу столичные копы тоже отговорили мужчину не прыгать из окна многоэтажки.