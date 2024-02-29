Чи залежать масовані обстріли від знищеного А-50: Ігнат застеріг українців
Українські сили 23 лютого збили російський ДРЛВ А-50 над Азовським морем. Цей літак виконував розвідувальні дії, які зокрема дозволяли ворогу готувати масовані атаки по території України.
Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав 24 Каналу, що радіолокаційна розвідка, яку ворог проводить за допомогою повітряного радара А-50, є лише один з типів розвідки. Раніше він повідомляв, що А-50 немає в небі вже чотири дні.
Дивіться також У ГУР розповіли, чим збили літак А-50, – ЗМІ
Не розслабляємось
Ворог також може отримувати розвідувальну інформацію з різних джерел. Це може бути космічна, агентурна розвідка тощо. Всі об'єкти, які росіяни планують вражати, є в їхній базі та виписані за пріоритетністю.
Тому відсутність російського А-50 в небі не означає, що будуть припинені масовані ракетні обстріли України.
Не варто розслаблятись у чомусь. Єдине, росіяни дійсно можуть мати менше інформації про наші сили та засоби, які здатні відбивати цю атаку,
– наголосив Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що 23 лютого українські сили збили вже другий літак А-50. Перший уразили 14 січня над Азовським морем. Це був перший випадок в історії, коли знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення. У той день на додачу наші захисники "приземлили" також російський Іл-22.
Що відомо про збиття російського ДРЛВ А-50
У Повітряних силах завили, що 23 лютого "приземлили" ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Його було збито над Азовським морем, а впав він у Краснодарському краї.
Жителі хутора Трудова Вірменія у Краснодарському краї повідомляли про падіння літального об'єкта та звуки вибухів, які його супроводжували. Також вони публікували відеосвідоцтва пожежі, яка сталася на місці "приземлення".
Після падіння літака деякі російські пабліки поширили інформацію, що літак був уражений через "дружній вогонь", тобто росіяни самі випадково збили власний борт.
- Наталя Гуменюк – начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня, розповіла, що ліквідація цього літака є дуже болючою втратою для окупантів. За її словами, у росіян ще залишились літаки А-50, але вони мають проблему з особовим складом та укомплектуванням цих літальних апаратів. Раніше повідомлялось, що у збитому літаку загинуло 10 членів екіпажу.