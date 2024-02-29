Чи залежать масовані обстріли від знищеного А-50: Ігнат застеріг українців

Українські сили 23 лютого збили російський ДРЛВ А-50 над Азовським морем. Цей літак виконував розвідувальні дії, які зокрема дозволяли ворогу готувати масовані атаки по території України.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав 24 Каналу, що радіолокаційна розвідка, яку ворог проводить за допомогою повітряного радара А-50, є лише один з типів розвідки. Раніше він повідомляв, що А-50 немає в небі вже чотири дні.

Дивіться також У ГУР розповіли, чим збили літак А-50, – ЗМІ

Не розслабляємось

Ворог також може отримувати розвідувальну інформацію з різних джерел. Це може бути космічна, агентурна розвідка тощо. Всі об'єкти, які росіяни планують вражати, є в їхній базі та виписані за пріоритетністю.

Тому відсутність російського А-50 в небі не означає, що будуть припинені масовані ракетні обстріли України.

Не варто розслаблятись у чомусь. Єдине, росіяни дійсно можуть мати менше інформації про наші сили та засоби, які здатні відбивати цю атаку,

– наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 23 лютого українські сили збили вже другий літак А-50. Перший уразили 14 січня над Азовським морем. Це був перший випадок в історії, коли знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення. У той день на додачу наші захисники "приземлили" також російський Іл-22.

Що відомо про збиття російського ДРЛВ А-50