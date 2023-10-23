Проти ХАМАС вистачає, – військовий експерт з Ізраїлю оцінив роботу "Залізного купола"

З початку атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня тривають обстріли території країни. Проте ізраїльський комплекс ППО "Залізний купол" виявився неідеальним. Й на це є причини.

Більш детально про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зазначивши, що результати перехоплення ракет цього разу були такі ж самі, як і під час попередніх ракетних обстрілів Ізраїлю з боку ХАМАС.

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Потрібно ще більше ППО

Однак цього разу ХАМАС проводив більш масовані ракетні залпи, ніж зазвичай. Це було зроблено зокрема для прикриття сухопутної атаки.

Також через раптовість атаки, не всі комплекси ППО на Півдні Ізраїля, які зазвичай розгортаються у випадку ескалації, були готові. Частину з них перекинули вже після початку бойових дій,

– пояснив військовий експерт.

Однак "Залізний купол" показав той самий відсоток перехоплень у якісному та кількісному плані, який і був під час попередніх атак.

"Зрозуміло, що потрібно більше комплексів, особливо зараз, коли існує велика ймовірність відкриття другого фронту проти Хезболли на Півночі Ізраїля. Тоді протиракетного захисту знадобиться набагато більше", – зазначив він.

"Залізний купол" Це ізраїльський мобільний комплекс ППО, розроблений компанією Rafael Advanced Defense Systems Ltd разом з США. Він має забезпечити захист цивільного населення від некерованих ракет ближнього радіуса дії. Саме таку зброю проти Ізраїля використовують ХАМАС та Хезболла.

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Бажано наростити кількість

Зараз Ізраїль домовляється з США про можливість тимчасового перекидання 2 батарей "Залізного купола" зі Сполучених Штатів назад до Ізраїлю. Кілька років тому армія США купила їх в Ізраїля.

Ми бачимо, що проти ХАМАС вистачає цих комплексів ППО. Проте, якщо почнеться війна з Хезболлою, то у кількісному плані протиповітряну систему бажано наростити,

– зазначив військовий експерт.

Проте стовідсотково прикрити країну неможливо, вважає Давид Гендельман, адже ракетний потенціал Хезболли значно перевищує потенціал ХАМАС. І мати у такій кількості комплексів "Залізний купол" малореально.

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