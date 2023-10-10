Не ідеально, але із завданням упорався: чи підійде "Залізний купол" Україні
Ізраїльський зенітний ракетний комплекс "Залізний купол" добре відпрацював проти ракет терористів ХАМАС. Але сумнівно, що Україні підійшов би такий засіб ППО.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, прокоментувавши роботу системи "Залізний купол". Ця система – не той засіб, який був би потрібним Україні.
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Чи ефективно "Залізний купол" відпрацював в Ізраїлі
Як наголосив Коваленко, "Залізний купол" – досить "примхлива" система, яку було б складно інтегрувати Україні. До прикладу, навіть Сполучені Штати не змогли повністю його інтегрувати.
Загально можна сказати, що з ним було б більше клопоту, ніж користі. Там є свої питання – інтеграція в загальну систему ППО, взаємодія тощо. Навіть у США не змогли повноцінно інтегрувати "Залізний купол", щоб він злагоджено працював із ППО США,
– зауважив Коваленко.
Хоча Україна зараз має унікальну систему ППО у світі. Тут вдалося поєднати абсолютно різні ЗРК і успішно налагодити процес збиття ворожих повітряних цілей.
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"Залізний купол" непогано себе продемонстрував проти ворожих ракет ХАМАС. Ці снаряди – примітивні, хоча терористи намагаються їх вдосконалювати. Та й ракет було кілька тисяч.
"Залізний купол" непогано відпрацював для свого рівня. Не ідеально, але непогано. Вони збили більшість снарядів. Звісно, прориви були. Але будь-яка ППО не дає 100% гарантії збиття повітряних загроз,
– розповів Коваленко.
"Залізний купол": коротко
- Ізраїль використовує системи ППО "Залізний купол" для захисту від ракет, які запускають терористи.
- Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут раніше розповів детальніше про роботу "Залізного купола". Він є лише елементом більшої системи протиповітряної оборони Ізраїлю.
- У виданні The New York Times наголосили, що атака ХАМАС на Ізраїль стала справжнім викликом для тамтешньої розвідки. Терористи буцімто змогли заглушити "Залізний купол".