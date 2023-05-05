Залучають ще й штурмові загони, – у Міноборони заявили, що Росія хоче взяти Бахмут до 9 травня

Російські загарбники все ж таки планують взяти під свій контроль Бахмут. Вони хочуть це зробити до 9 травня.

Для взяття Бахмута терористи стягують не лише вагнерівців, а й штурмові загони десантників. Однак українські військові не дають ворогу прорвати оборону.

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Росія хоче взяти Бахмут до 9 травня

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російський ворог зараз з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі окупанти стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.

Маляр наголосила, що наші військові не дають загарбникам прорвати оборону. Так, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів ПВК "Вагнера".

Росіяни схильні до такого символізму. Їхній ключовий історичний міф – це 9 травня. І вони дійсно поставили цю задачу до такої дати – взяти під контроль Бахмут. Свої дії вони теж підлаштовують під цю задачу,

– зазначила Маляр.

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