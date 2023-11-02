Аби не залишитись в глухому куті: Залужний розповів про "порох", який потрібен для перемоги

Головнокомандувач ЗСУ переконаний, що затяжна війна вигідна насамперед ворогу, а не нам. Водночас Валерій Залужний констатує: треба шукати "порох" – з-поміж іншого, мотивувати солдатів, – аби перемогти Росію.

Власне, в колонці для одного з авторитетних західних видань генерал української армії повідомив, що війна заходить у глухий кут. Щоб з нього вийти, слід шукати "нові рішення", зокрема залучати людей до боротьби з ворогом, але цінувати їхні життя.

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Для швидкої перемоги потрібен "порох"

Як зазначив Головнокомандувач, падіння морального духу України та зменшення підтримки з боку Заходу – це саме те, на що розраховує президент Росії Владімір Путін.

Також Валерій Залужний не сумнівається, що тривала війна на користь ворожій армії, оскільки Росія має економіку в 10 разів більшу за українську. Головне завдання зараз – не дати бійцям осісти в окопах.

Скажімо відверто, це феодальна держава (Росія – 24 Канал), де найдешевший ресурс – людське життя. А для нас… Найдорожче, що у нас є, – це наші люди,

– констатував генерал.

Головнокомандувач Збройних Сил наголосив, що поки солдатів у лавах українського війська вистачає, проте чим довше триватиме війна, тим буде важче.

Треба шукати це рішення, треба знайти цей порох, швидко оволодіти ним і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для боротьби.

Окрім людського ресурсу, за словами Залужного, для перемоги потрібно шукати технологічні рішення, зокрема, розвивати виробництво:

інноваційних безпілотників;

засобів радіоелектронної боротьби;

протиартилерійських комплексів;

роботизованого обладнання для розмінування.

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Додамо, що для The Economist Залужний також розповідав, що суттєво ускладнило просування української армії на лінії фронту. За його словами, саме перевага ворога в повітрі. Однак Україна знищила чимало авіації окупантів від початку вторгнення та продовжує це робити.

Водночас Головнокомандувач констатував, що однією з його головний помилок було сподіватися, що Кремля припинить війну через шалені втрати на полі бою. Як він наголосив, 150 тисяч загиблих змусили б будь-яку іншу країну скласти зброю, але Росію – ні, бо це "феодальна держава".