Залужний усе пояснив по-військовому: як ставитись до його статті та слів про "помилку"

Україна та світ вже не перший день обговорюють думки Валерія Залужного з приводу ситуації на фронті та літньої кампанії 2023 року. Однак останнє, що потрібно в них шукати, це "зраду" та натяки на нібито "поразки" Сил оборони.

Такою думкою із 24 Каналом поділився ексспівробітник СБУ Іван Ступак. На його думку, публікації Залужного в The Economist здатні вплинути на Захід завдяки своїй відвертості.

Дивіться також Контрольований тиск чи перевірка Заходу: з чим пов'язана інформаційна активність щодо України

Як ставитись до слів Залужного

Українці дуже часто імпульсивно реагують на будь-яку статтю чи допис, які не відповідають їхнім очікуванням. Спочатку ми радіємо початку контрнаступу, а потім впадаємо в розпач від слів Залужного про те, що не все на війні відбувається так, як нам того хочеться.

Саме тому, побачивши такі публікації, варто сприймати їх якомога менш емоційно, не залежно від того, чи вони сповнені позитивом, чи навивають смуток.

Іван Ступак про статтю Валерія Залужного: дивіться відео

"Українці не мали змоги особисто поставити питання Головнокомандувачу щодо несправдженості попередніх прогнозів на літню кампанію 2023 року. Тому Залужний по-військовому відповів на цей суспільний запит, який актуалізувався протягом останнього місяця", – пояснив оглядач.

Водночас не варто сприймати слова Залужного про "глухий кут" як свідчення провалу українського наступу. Український Головнокомандувач – це професіонал, що якнайкраще виконує свою роботу, і знає, що потрібно для досягнення поставлених цілей

Що саме хотів донести своїми дописами Головнокомандувач

Дописи Залужного щодо актуальних проблем на фронті наголошують, що поточна диспропорція сил не допоможе Україні здолати агресора. І ця відвертість має спрацювати на наших західних партнерів.

Варто розуміти, що в результати літньої кампанії не є "помилкою Залужного", адже над організацією українського наступу працювало безліч військових командувачів, зокрема і західних. Так само і рішення, від яких залежала доля наступу, приймали не лише у Києві, а й в інших столицях по обидва боки Атлантики,

– наголосив Ступак.

Головна теза дописів Залужного полягає в тому, що для перемоги Україні потрібні абсолютно нові технології, які є на Заході. І для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, нам вкрай потрібно, щоб Захід поділився цими технологіями.

Західна допомога Україні: останні новини