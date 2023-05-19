Про ППО та далекобійні снаряди: Залужний поговорив з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 19 травня поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Залужний розповів про обстановку на основних напрямках фронту. ЗСУ продовжують вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій.

Важливо Залужний зізнався, що Україна втратила багато кадрових командирів

Пріоритет – посилення ППО

Далі Головнокомандувач ЗСУ говорив про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал". При нагоді він подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу.

За словами Залужного, у пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту неба.

Обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Україна та США домовилися співпрацювати і надалі.

Залужний не поїхав на зустріч НАТО

До речі, Головнокомандувач 10 травня не приїхав на зустріч керівників оборонних відомств країн Північноатлантичного альянсу. Це сталось через ситуацію на фронті.

Перед цим, 6 травня, Залужний також провів чергову телефонну розмову з Міллі. Говорили про черговий пакет військової допомоги Україні, про який оголосили у Пентагоні.

До речі, Міллі прокоментував майбутній контрнаступ захисників України і ситуацію на полі бою. На його думку, досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом будь-якій зі сторін буде дуже важко. Він не вважає це можливим у 2023 році.