Перші пуски: Залужний показав потужну роботу ATACMS

Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як відпрацювали бійці.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 17 жовтня також підтвердив, що Сили оборони почали використовувати ATACMS. Він подякував США за підтримку.

До теми Зеленський підтвердив, що Україна вперше використала ATACMS

Залужний показав, як працюють ATACMS

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео роботи українських захисників ракетами ATACMS.

ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги,

– наголосив Залужний у підписі до ролика.

Дивіться відео від Валерія Залужного

Варто зауважити, що, за інформацією журналіста PAP Оскара Горжинського, Білий дім підтвердив постачання ATACMS.

"США нещодавно надали Україні тип ATACMS, здатний діяти на відстані до 165 кілометрів... Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності", – мовиться у повідомленні.

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Коротко про передачу Україні ракет ATACMS

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що наразі рано говорити про результати удару ATACMS по Бердянську й Луганську. Українська розвідка згодом надасть точні дані про втрати росіян.

Треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел і тоді ми будемо точно знати, щоби не розповідати зараз скільки знищили цієї техніки,

– зауважив речник.

За його словами, сам факт застосування такого озброєння на такій великій відстані означає, що ситуація на полі бою зміниться, і Росія не може нічого цьому протиставити. Окупанти будуть змушені переміщуватися, як це було раніше після "бавовни" на аеродромах.

Повідомляли, що Україна таємно отримала модифікацію з касетними боєприпасами – меншими бомбами, які можуть завдавати шкоди на великій території.



Україна отримала ATACMS / Інфографіка 24 Каналу