Служу і служитиму українському народові, – Залужний відреагував на присвоєння Героя України

9 лютого 2024, 23:33
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Валерій Залужний

8 лютого стало відомо, що президент Зеленський відправив Валерія Залужного у відставку. А вже наступного дня глава держави присвоїв генералу звання Героя України.

Про нагородження ексголовкома йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.

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Залужний нагадав, хто є справжніми героями

Генерал відреагував на присвоєння йому звання Героя України. На своїй сторінці у телеграмі він запевнив, що отримати цю нагороду для нього – велика честь. 

Він заявив, що відчуває честь і відповідальність перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймає посад. 

Це Ваша нагорода, бо саме ви – справжні Герої!,
– звернувся до воїнів Залужний.

Крім того, він запенив, що із "відданістю і вдячністю" служив і служитиме українцям.

Нагадаємо, що в указі президента йдеться, що Залужному присвоєно звання Героя України із врученням ордена "Золота зірка за "визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Відставка Залужного: що відомо

  • Чутки про наміри президента Зеленського провести кадрові зміни у вищому військовому керівництві країни ходили вже давно.
  • 8 лютого стало відомо, що президент і тодішній Головнокомандувач провели зустріч. Зеленський подякував Залужному за два роки роботи із відсічі російської агресії. Глава держави наголосив, що настав час змін та перезавантаження в армії. Саме тому він ухвалив рішення про оновлення керівництва ЗСУ.
  • Під час вечірнього зверення президент вже повідомив про відставку Залужного і призначення на його місце генерала Олександра Сирського.
  • У США і НАТО, коментуючи звільнення Залужного, заявили, що це внутрішня справа України, та запевнили у подальшій підтримці нашої держави.
  • У західних ЗМІ робили припущення, що могло стати причиною для відставки Залужного. Зокрема, журналісти Bloomberg припустили, що причиною конфлікту між президентом і генералом стала нібито стаття ексголовкома в The Economist, де той визнав, що війна в Україні зайшла у глухий кут. Водночас глава держави наполягав, що країна ще може здійснити прорив. Крім того, посадовці мають розбіжності щодо питання мобілізації.

Автор: Анастасія Колеснікова