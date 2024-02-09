8 лютого стало відомо, що президент Зеленський відправив Валерія Залужного у відставку. А вже наступного дня глава держави присвоїв генералу звання Героя України.

Про нагородження ексголовкома йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.

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Залужний нагадав, хто є справжніми героями

Генерал відреагував на присвоєння йому звання Героя України. На своїй сторінці у телеграмі він запевнив, що отримати цю нагороду для нього – велика честь.

Він заявив, що відчуває честь і відповідальність перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймає посад.

Це Ваша нагорода, бо саме ви – справжні Герої!,

– звернувся до воїнів Залужний.

Крім того, він запенив, що із "відданістю і вдячністю" служив і служитиме українцям.

Нагадаємо, що в указі президента йдеться, що Залужному присвоєно звання Героя України із врученням ордена "Золота зірка за "визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Відставка Залужного: що відомо