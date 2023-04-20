Залужний і командувач сил НАТО в ЄС поговорили перед "Рамштайном": деталі розмови

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 квітня поспілкувався з командувачем сил НАТО в ЄС генералом Крістофером Каволі. Сторони провели переговори перед черговим засіданням партнерів України у форматі "Рамштайн".

Деталі розмови у своїх соціальних мережах повідомив Залужний. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ та командувач сил НАТО в ЄС обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.

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Залужний і Каволі обговорили потреби ЗСУ

Залужний зазначив, що поінформував генерала Каволі про оперативну обстановку на фронті.

Домовилися надалі продовжувати діалог і активно взаємодіяти. Вдячний за стійку підтримку та допомогу,

– розповів Залужний.

Раніше Валерій Залужний у Києві зустрівся з начальником Генштабу Франції Тьєрі Бюркаром. Під час переговорів сторони обговорили передачу Україні винищувачів F-16.

Крім того, Залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони.

Що Україна очікує від "Рамштайну"