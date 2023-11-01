На початку вторгнення було 120 бойових літаків, лише 40 можна було використовувати, – Залужний
Джерело:The Economist
Сили оборони потребують ключових військових можливостей і технологій, зокрема мовиться про винищувачі. На початку повномасштабного вторгнення вони мали 120 бойових літаків.
Лише 40 з них можна було використовувати. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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Україна мала лише 40 справних бойових літаків
Залужний наголосив, що базове озброєння, таке як ракети та снаряди, залишається важливим. Проте Збройні сили України потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з війни такого типу, як є зараз.
Найважливішою з них є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків. З них лише третина була придатна до використання,
– зауважив головком ЗСУ.
Він додав, що військово-повітряні сили Росії зазнали величезних втрат. ЗСУ знищили понад 550 систем протиповітряної оборони країни-агресорки, проте вона зберігає значну перевагу і продовжує будувати нові штурмові ескадрильї.
"Ця перевага ускладнює наше просування вперед. Російські системи протиповітряної оборони дедалі частіше заважають нашим літакам здійснювати польоти. Наша оборона робить те ж саме з Росією. Таким чином, російські дрони перебрали на себе значну частину ролі пілотованої авіації в розвідці і завданні повітряних ударів", – пояснив Залужний.
За його словами, безпілотники також мають бути частиною української відповіді – наша держава має завдавати масовані удари з використанням приманки та ударних безпілотників, щоб перевантажити російські системи ППО.
"Ми повинні полювати на російські безпілотники, використовуючи наші власні безпілотники-мисливці, обладнані сітками. Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб привабити російські планерні бомби. І ми повинні засліплювати тепловізійні камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів", – вважає головнокомандувач ЗСУ.
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Україна може отримати F-16: останні новини
- Нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що винищувачі F-16 доправлять до тренувального центру у Румунії протягом двох тижнів. Тоді все буде готовим до подальших навчань українських пілотів.
- Також відомо, що США вже навчають українських пілотів на винищувачах F-16. Тренування відбуваються на літаках Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона.
- Варто зауважити, що наразі звучать різні терміни щодо завершення навчань українських пілотів. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що час для кожного льотчика буде індивідуальним. Пілоти, які навчені керувати F-16, прибуватимуть до України поступово.