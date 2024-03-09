Розпочалися процедури, – в ОП розповіли, коли Залужний остаточно стане послом у Британії
Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії та Північній Ірландії. Наразі вже розпочалися процедури щодо оформлення усіх необхідних документів.
Тепер для призначення Залужного очікується відповідна згода британської сторони. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України,
– пояснив Сибіга.
За словами заступника керівника ОП, ще мають відбутися певні процедури після погодження кандидата і формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури. Це відбудеться після отримання агреману британської сторони.
Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Великій Британії
- 7 березня міністр оборони Великої Британії перебував з візитом в Україні. Тоді ж Володимир Зеленський у традиційному зверненні розповів, що погодив кандидатуру Залужного на посаду посла.
- За словами глави держави, генерал говорив йому саме про дипломатичний шлях у продовженні кар'єри. "Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман", – додав Зеленський.
- В МЗС повідомили, що вже подали до Сполученого Королівства запит на згоду прийняти Валерія Залужного як глави дипломатичного представництва України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж мав розмову з колишнім головкомом і наголосив, що той має профільну освіту – отримав диплом магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини". За словами Кулеби, це призначення є логічним кроком.