"Найкращий подарунок – ліквідовані окупанти": пілоти оригінально привітали Залужного з ювілеєм
Джерело:Микола Олещук
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 8 липня святкує свій золотий ювілей. Українського генерала вітають усі військові та публічні особи. Один з найбільш оригінальних подарунків зробили Залужному українські пілоти.
Так, військові Повітряних сил написали вітання Залужному на одній з ракет повітряного базування. Пілоти зазначили, що цю ракету незабаром побачать і російські загарбники.
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Оригінальне привітання Залужному від пілотів
Командувач Повітряних сил Микола Олещук виклав доволі цікаве привітання для головнокомандувача ЗСУ. Так, він наголосив, що пілоти вирішили оригінально привітати Залужного з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER.
Пілоти яскраво привітали Залужного з ювілеєм / Фото Повітряних сил ЗСУ
Він наголосив, що особисто підтримує такий "подарунок".
"Мертві росіяни" – справді найкращий подарунок,
– наголосив Олещук.
Наостанок він зазначив, що також приєднується до всіх вітань та побажань, які вже сказали українському генералові. Він також наголосив, що всі разом українці точно здобудуть перемогу у війні з Росією.
Що відомо про "розумні" крилаті бомби JDAM-ER
- Це американська розробка – комплект наведення, що перетворює "звичайний" снаряд на "розумний". Ці бомби використовують у наявних в Україні винищувачі.
- Дальність ураження JDAM-ER – 45 миль, тобто 72,4 кілометра, а авіаційне базування дозволяє висунутись значно далі, ніж дозволяють колісні або гусеничні апарати.
- JDAM має велику вагу та ударну силу. Крила кріпляться до авіаційних некерованих бомб, масою від 220 до 900 кілограмів. Таким чином, ефект від застосування JDAM буде значно більшим.
- Разом з самою бомбою комплект наведення коштує в районі 30 000 доларів.
Залужний святкує свій ювілей
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 8 липня відзначає 50-річчя. У світі його називають "залізним генералом", а вороги тремтять, лише почувши його ім'я. Детальніше про біографію Валерія Залужного – читайте у нашому матеріалі.
- Привітали Залужного багато публічних осіб та військових. Усі вони побажали генералові многая літа, а також скорішої перемоги над російською армією.
- Напередодні свята журналісти відвідали рідне місто Залужного – Звягель у Житомирській області. Там вони поспілкувалися з вчителями, друзями та однокласниками українського генерала.