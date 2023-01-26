Залужний віддав спадок на ЗСУ: Рашкін розповів, як повелися б російські генерали

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний отримав мільйон доларів у спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Відповідно до заповіту, генерал мав можливість розпорядитися цими грошима на свій розсуд. Залужний пожертвував їх на ЗСУ.

Дуже важко уявити, щоб так само вчинив російський генерал. Про це 24 Каналу розповів американський політик, депутат окружних зборів округу Рок, штат Вісконсин Юрій Рашкін. Він вважає, що в Росії зовсім інші цінності. Там радше виявляються полковники з кімнатами повними грошей. І ці гроші вони не збираються нікому віддавати, якщо тільки як хабар.

Зверніть увагу Фантастична історія: Залужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію, – NYT

Американський політик зауважив, що в США дуже багато людей заповідають свої кошти після смерті на різні речі, які вони вважають важливими і які вони підтримували за життя.

Тому в Сполучених Штатах багато парків, меморіальних місць, які були створені саме на кошти, що заповіли такі люди. Навіть існують організації, які допомагають їм розпорядитися коштами відповідним чином. Тому вчинок Валерія Залужного – типовий до того, як роблять американці,

– зазначив він.

На його думку, те, що ці кошти були передані саме генералу Залужному – гарній людині, але й ще в такий спосіб, щоб він міг їх витрати на свій розсуд, що він і зробив, – це просто чудово. Так одна гарна справа стала ще більшою гарною справою.

Генерал Залужний передав 1 мільйон доларів ЗСУ: дивіться відео

"Російський буддизм"

За його словами, навряд чи російський генерал передав би власні гроші на армію. І це пов'язано з культурою в російському суспільстві. Тому що вони міркують про те, щоб убезпечити себе, адже їхній світ закінчується там, де парадні двері їхній квартири.

А все що за її межами їх не стосується. Як сказав Путін у 90-ті роки: "час робити "бабки". І якщо думати лише про те, як більше утримати "бабла", кому можна ще віддавати гроші, як не собі і своїм близьким. Вони теж не зрозуміють такого вчинку – взяти кошти з сім'ї та віддати невідомо на на що,

– підкреслив він.

Він припустив, що певною мірою антропологічно російське суспільство дуже примітивне. Але в важливо зрозуміти, що ми сильніші, коли працюємо разом, допомагаємо іншим. Це велика культурна різниця між росіянами і рештою світу.

"Я чув, що таку їхню поведінку називають "російським буддизмом": хапай сьогодні, все що можеш схопити, не думай про завтра. Такий собі "збочений буддизм". Тому уявити таку ситуацію, як з генералом Залужним в Росії, неможливо", – вважає Юрій Рашкін.

Що відомо про Григорія Степанця, який заповів 1 мільйон доларів Валерію Залужному