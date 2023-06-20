Тремтить від потужності ЗСУ: Залужний став найбільшим страхом Путіна
На зустрічі із так званими "воєнкорами" Владіміру Путіну, неочікувано для нього поставили запитання про Валерія Залужного Він розгубився, почав затинатися, клацати ручкою від хвилювання. Навіть згадка про Головнокомандувача ЗСУ вводить Путіна в заціпеніння. І не дарма.
Найімовірніше, що запитання про Валерія Залужного не було заздалегідь узгодженим. Це стало зрозуміло із тремтячого голосу Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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"Залужний його лякає. Залужний – це найбільший страх Путіна. До цього ми не знали його найбільший страх, а тепер подивіться – як його голос тремтів. Ось це демонструє реальні настрої в путінському бункері: тремтять, коли чують слово "Залужний". Їм страшно", – наголосив Микола Давидюк.
Путін боїться потенціалу українських військових
Згадували в російському інформаційному полі і керівника ГУР МОУ Кирила Буданова, стверджуючи, що він начебто отримав поранення. За іншими версіями – взагалі загинув. Очевидно, що це лиш ще один вкид. Чи то для заспокоєння народу, чи то для заспокоєння самих себе.
Все це зокрема вказує й на те, що Збройні Сили України діють ефективно та здатні звільнити всі українські території.
Українські військові виявились шахістами, з якими він не може грати на рівні. Саме тому Путін так боїться вимовляти слово "Залужний",
– підкреслив політолог.
Російські генерали не розуміють, як вести сучасні війни та як можна реагувати на сучасні виклики. Натомість українське військове командування добре усвідомлюють свої кроки. І все це ще поки без західної авіації. Наявна техніка та стратегія Генштабу вже виводить росіян з-під контролю.
Микола Давидюк про страх Путіна перед Залужним: дивитись відео
Путін частіше говорить про війну
Останнім часом Владімір Путін активно почав коментувати події на фронті. Він і зустрівся з так званими "воєнкорами", і провів переговори з африканською делегацією, і навіть економічний форум присвятив не економіці, а подіям на війні.
Я бачу зараз, те що їхня економіка переходить в тотальний занепад. Їм будуть потрібні десятки років, щоб її підняти. Єдині, хто від цього можуть вигравати, це Китай та Індія,
– зазначив Давидюк.
Останні виступи російського диктатора лише доводять його зацикленість на Україні, яка, власне, і стане фатальним кінцем для нього та Росії загалом. Якщо російські еліти зрозуміють це, то, можливо, матимуть шанс врятувати якщо не країну, то принаймні самих себе.
Останні маразматичні заяви Путіна: детальніше
- Після поїздки до Києва, африканська делегація вирушила до Санкт-Петербурга, аби обговорити з Путіним "мирний план". Російський диктатор цинічно заявляв, про те, що "хоче миру" і заради нього готовий співпрацювати з ким буде потрібно. Ба більше, Путін навіть розповідав, що буцімто не викрадав дітей з України, а "рятував їх".
- Крім того, Владімір Путін вирішив продемонструвати папірець, який назвав "договором про нейтралітет України", який начебто Росія та Україна мали підписати минулого року.
- На згадуваній зустрічі з "воєнкорами" Путін прокоментував підрив Каховської ГЕС. Він, звісно ж, звинуватив у теракті Україну. Однак у поясненні цієї відповіді бункерний дещо заплутався. Він сказав, що підрив Каховської дамби завадив контрнаступу ЗСУ. А тому, начебто, краще б Україна провела наступ, а не підривала ГЕС.