"Лежить душа": Кулеба прокоментував призначення Залужного послом у Великій Британії

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба висловився про призначення колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії. Він висловив сподівання, що це кадрове рішення – в інтересах і МЗС, і самого Залужного, і України загалом.

Про призначення Залужного послом стало відомо увечері 7 березня. Наразі Україна очікує на згоду британської сторони. Міністр в ефірі телемарафону розповів, які вимоги висували кандидатам на посаду посла в Британії.

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Чи вплине призначення Залужного на військову підтримку України

Насправді ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я абсолютно переконався, що лежить душа у нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи. Більше того, в нього є профільна освіта – він, здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини",

– сказав Дмитро Кулеба.

Він назвав таке призначення логічним кроком і підкреслив: як міністр, безумовно зацікавлений в сильному послі у Лондоні.

"Президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої (дипломатичної, – 24 Канал) системи. Президент довго шукав максимально сильного кандидата", – розповів дипломат.

За словами Дмитра Кулеби, однією з ключових вимог, яку висували перед кандидатами на посаду посла, було розуміння військового контексту. Адже Велика Британія – це один із лідерів у військовій справі та військовій допомозі. Ця країна має бачення військової стратегії не лише щодо війни на суходолі, а й на морі. Тож посол України в Британії повинен мати військовий бекграунд.

А ще, як сказав глава МЗС, до Лондона не відправляють абикого. У столиці Сполученого Королівства розташовані численні посольства так званого Глобального Півдня, тож усі країни світу роблять своїми амбасадорами там максимально сильних людей. Україна теж сподівається на кулуарну дипломатію в Лондоні з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

Що говорять про призначення Залужного послом

Україна не мала свого посла в Лондоні від звільнення Вадима Пристайка 21 липня 2023 року. Певний час циркулювали чутки, що в Лондон поїде Олексій Резніков після свого звільнення з посади міністра оборони, проте цього не сталося. Водночас саме з Британією наша держава підписала першу безпекову угоду.

Володимир Зеленський під час звернення сказав, що Залужний сам хотів працювати дипломатом. "Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний", – сказав він.

У середовищі дипломатів побутує думка, мовляв, якщо когось відправляють дипломатом далеко за межі України, то це вже своєрідна політична пенсія. Втім, Велика Британія – один із найважливіших для нас партнерів. Таку позицію висловив в ефірі 24 Каналу дипломат, політолог-міжнародник Руслан Осипенко.