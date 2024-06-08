У Росії намагалися вбити Геннадія Мацегору, колишнього очільника Куп'янська, який пішов на співпрацю з окупантами. Після деокупації міста зрадник втік до країни-агресорки, однак це не врятувало його від небесної кари.

Як розповіли в українській розвідці, замах на Мацегору скоїли вчора, 7 червня. Інцидент відбувся у місті Старий Оскол у Бєлгородській області.

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У Мацегори все погано

Як саме відбувся замах у ГУР не уточнили. Втім, додали, що Мацегора має всі шанси потрапити на концерт Кобзона. Московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються врятувати колаборанта. "Стан зрадника українського народу — критичний", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на момент повномасштабного вторгнення Геннадій Мацегора був міським головою Куп'янська від партії ОПЗЖ. Коли до міста вторглися російські загарбники, чиновник добровільно пішов із ними на співпрацю.

У червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Вже після звільнення Куп'янська, яке відбувалося 10 вересня 2022 року, зрадник утік з росіянами до Бєлгородської області. Там до Мацегори приставили посилену охорону, яка колаборанта не вберегла.

Здав Куп'янськ без бою