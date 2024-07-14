Біля мітингу Трампа на даху бачили озброєного чоловіка, – BBC

14 липня 2024, 08:18
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Джерело:

BBC

На передвиборчому мітингу Трампа в Пенсільванії сталася стрілянина. Куля пробила верхню частину вуха колишнього президента США.

За кілька хвилин до того, як пролунали постріли, на даху бачили чоловіка з гвинтівкою. Про це журналістам розповів очевидець.

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Під час мітингу Трампа на даху бачили озброєного чоловіка

Грег Сміт зазначив, що чоловік заповз на дах будівлі неподалік від місця мітингу в окрузі Батлер у п'ятницю ввечері. Свідок вказав на нападника поліції.

Я думаю про себе: "Чому Трамп все ще говорить, чому вони не забрали його зі сцени"... Наступне, що ви знаєте, — лунає п'ять пострілів,
– заявив Грег Сміт.

Окрім того, Грем Сміт розповів, що бачив озброєного чоловіка приблизно через 5 хвилин після виступу Трампа. Чоловік повзав на дах будівлі поруч.

У нього була рушниця, ми чітко бачили гвинтівку,
– підкреслив свідок.

Також зазначив, що бачив, як агенти Секретної служби ліквідували стрільця. 

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Стрілець перебував у ста метрах від Трампа, – CNN

  • Згідно з аналізом журналістів, колишній президент перебував приблизно на відстані 400 – 500 футів (120 – 150 метрів) від підозрюваного нападника під час стрілянини.
  • Дональд Трамп проводив свій мітинг на виставковому майданчику Butler Farm Show Grounds у Батлері, штат Пенсільванія, вдень суботи.
  • За даними Секретної служби, озброєний чоловік зробив кілька пострілів з "піднесеного місця" за межами мітингу.
  • Джерела в правоохоронних органах повідомили ЗМІ, що стрілець перебував на даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу. Його ліквідувала Секретна служба.
  • До речі, Associated Press пише, що правоохоронці виявили гвинтівку типу AR. Зброю знайшли на місці події, а саме на мітингу.

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Трамп зробив першу заяву після стрілянини

Експрезидент США заявив: "Неймовірно, що таке могло статися у нашій країні. На цю мить про стрільця нічого не відомо, він мертвий. У мене потрапила куля, вона пробила мені верхню частину правого вуха. Я зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли й одразу відчув, як куля розриває шкіру. У мене почалася сильна кровотеча".

Автор: Юлія Муріна