Трамп заявив, що його хотіли вбити через Байдена і Гарріс
Джерело:CNN
15 вересня у Флориді, ймовірно, була здійснена нова спроба замаху на Дональда Трампа. Сам політик вважає, що у тому, що сталися винні Байден і Гарріс, бо нападник довіряв їм.
Наразі вже відомо, що підозрюваним у спробі вбити експрезидента США є 58-річний Раян Рут. Чоловік у соцмережах активно критикував політику Трампа, а також висловлював підтримку Україні.
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Знайшов крайніх
Під час інтерв'ю Fox News Digital у понеділок, 16 вересня, Трамп сказав, що підозрюваний "повірив риториці Байдена і Гарріса і діяв відповідно до неї".
Їхня риторика змушує в мене стріляти, коли я є тим, хто збирається врятувати країну, а вони є тими, хто руйнує країну — як зсередини, так і ззовні,
– заявив республіканець.
Як доказ винуватості Байдена і Гарріс політик загадав їхні слова про себе. Нинішній очільник США та віцепрезидентка у свій час говорили, що Трамп є загрозою для демократії.
Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу використовувати її — набагато краще, ніж вони, — але я цього не роблю,
– поскаржився кандидат у президенти.
Нагадаємо, що 15 вересня у Флориді біля Трампа сталася стрілянина. Як виявилося, вогонь відкрили агенти Секретної служби, які помітили неподалік республіканця підозрілого чоловіка з автоматом.