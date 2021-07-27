Замість Монастирського: ЦВК зареєструвала нового нардепа від "слуг"

ЦВК 27 липня зареєструвала "Слугу народу" Антона Швачка народним депутатом. Він зайняв місце Дениса Монастирського, який обійняв посаду очільника МВС України.

Кандидатуру політика як нового депутата підтримали одноголосно. Голосування відбувалося без попереднього обговорення.

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Раніше Швачко балотувався до парламенту під 139 номером. Олександр Корнієнко розповів, що після парламентських виборів політик працював у сумському обласному штабі "Слуги народу". Окрім того, він – є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом.

Що відомо про нардепа

Антон Швачко – уродженець Сум.

Навчався у Сумському національному аграрному університеті. За освітою – маркетолог.

У декларації за 2018 рік вказав 2 квартири (однією з них володіє спільно з мамою).

Призначення Монастирського