Понад 3 мільярди: коли Європа передасть заморожені російські активи Україні

У світі вже давно говорять про передачу заморожених російських активів на користь України. Однак є низка перешкод, через які зробити це не можуть швидко.

Перспектива у цьому питанні все ж є. Політолог Тарас Семенюк розповів 24 Каналу, що є два способи, як можна перерозподілити заморожені активи Росії для відбудови України.

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Які є види заморожених російських активів

За кордоном є понад 3 мільярди заморожених російських активів. Є певні процедури для передачі заморожених активів на користь іншої країни.

На Заході ніколи не зраджують цінності про повагу до приватної власності. Щоб запосягти на приватну власність (якою є заморожені активи – 24 Канал), має бути рішення суду. А щоб суд ухвалив таке рішення, мають бути відповідні докази,

– зазначив Тарас Семенюк.

Російські активи розділяють на дві частини: суверенні активи Росії як держави та приватні активи. До певної міри простіше працювати із приватними активами, якщо вони арештовані за рішенням суду. Справа з державними суверенними активами є набагато складнішою.

"Не всі країни в Європейському Союзі готові працювати настільки проти Росії, щоб розпродувати їхні активи. Тому Європа і США потребували певного часу, щоб знайти процедуру та правила, за якими ці активи можуть перерозподілити для України", – пояснив політолог.

У жовтні 2023 року Естонія прийняла поправку до закону про міжнародні санкції. Так, підсанкційні російські активи можна не просто заморожувати, а й конфісковувати.Очільник МЗС Естонії Макгус Тсахкна пояснив, що активи росіян будуть замороженими доти, доки не будуть відшкодовані абсолютно всі збитки, яких Росія завдала Україні. Розмір заморожених активів росіян в Естонії становить близько 38 мільйонів євро.

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Чому заморожені активи досі не передали Україні

Станом на сьогодні є два способи, як передати Україні заморожені кошти росіян.

продаж активів та передача коштів Україні;

передача самих активів (заводи, підприємства, літаки) Україні.

У другому випадку, компанії передаються в управління. Тобто вони продовжують працювати, як і раніше, але прибуток з цих активів не йде до Росії чи конкретним олігархам, а на допомогу Україні.

Те, що це відбувається довго, пояснюється різницею між варварами та цивілізованими людьми. Є певні правила та процедури, і цивілізовані люди дотримуються цих правил. Не винен – поки суд не винесе такий вирок,

– наголосив Семенюк.

Сила закону є пріоритетом для цивілізованих країн. Тож це необхідно поважати та зрозуміти, чому певні процедури можуть відбуватися не так швидко, як нам би цього хотілося.

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