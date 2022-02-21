Захід поступово розкриває деталі руйнівних для Кремля санкцій

Захід продовжує шукати шляхи дипломатичного вирішення ситуації навколо України. Водночас Росія постійно влаштовує провокації на окупованому Донбасі.

Однак, щоб бути більш переконливими, Захід поступово розкриває все більше деталей того, які наслідки чекають Росію. Це станеться, якщо Путін все ж вирішить вторгнутися в Україну.

До теми Путін заявив Шольцу і Макрону, що має намір визнати бойовиків

Телефонні розмови Макрона

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з президентами України, США і Росії на тлі наростаючої напруги на Донбасі.

Адже Кремль продовжує нагнітати обстановку, і всіляко намагається спровокувати Україну на військову відповідь, щоб виправдати подальше вторгнення.

У своїй розмові з Путіним і Зеленським Макрон закликав терміново скликати зустріч Тристоронньої контактної групи, адже ситуація на сході України може вийти з-під контролю.

Зеленський пропозицію Макрона підтримав, і заявив, що необхідно терміново відновити режим тиші.

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Однак Путін запрошення ігнорує ,адже прекрасно знає, що саме його бойовики і влаштували новий виток війни.

Більш того, в Міноборони України повідомили, що вже три рази намагалися скликати засідання ТКГ, проте вони не відбулися саме через відмови російської сторони.

Однак, судячи з заяви Єлисейського палацу, після дзвінка Макрона Путін навіть погодився продовжити роботу в нормандському форматі. Хоча ми чули це і раніше.

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Інструмент шантажу

І ось тут всі ми повинні розуміти, що провокації на Донбасі – це ще один інструмент шантажу.

Путін домагається обговорення свого ультиматуму заходу. Простіше кажучи, він готовий повільно просуватися вглиб України, поки Захід не виконає його бажання.

І ось Макрон заявляє, що після діалогу з президентами США і Росії, Франція готова організувати зустріч між Путіним і Байденом, а після цього і більш масштабне засідання, з питань безпеки в Європі.

Тобто Макрон в черговий раз запевнив Кремль, що Захід все ж згоден обговорювати з Росією її вимоги.

Більш того, після дзвінка Макрона Байдену, в Білому домі повідомили, що президент США, "в принципі" готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови – якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Зустріч Блінкена і Лаврова

При цьому, вже 24 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен повинен зустрітися з Сергієм Лавровим. Ймовірно, що на цій зустрічі сторони також обговорять всі деталі і пропозиції для майбутньої розмови Путіна з Байденом.

Звичайно, в США заявили, що розмова Блінкена і Лаврова теж буде можлива тільки за умови не нападу Росії на Україну.

І знаєте, з боку це знову виглядає як гра в умиротворення божевільного диктатора. Адже і Зеленський на Мюнхенській конференції прямо заявив, що санкції після вторгнення в Україну, вже не матимуть ніякого значення.

Чому не вводять санкції

Однак у США пояснили, чому не хочуть вводити санкції на випередження. За словами Блінкена, такий крок лише розв'яже руки Кремлю для подальшого вторгнення. Мовляв, в такому випадку Путіну вже буде просто нічого втрачати.

І в якомусь сенсі логіка заходу тут ясна. Адже їх завдання, в першу чергу, не покарати Кремль, а не допустити війну в Україні і далі у всій Європі.

При цьому, для того, щоб бути більш переконливими, і Путін дійсно перестав сумніватися в рішучості заходу, там поступово розкривають деталі майбутніх санкцій проти Росії.

США розкривають деталі

Напередодні США і Великобританія повідомили, що в разі вторгнення в Україну Вашингтон і Лондон готові повністю обрубати доступ до операцій з доларом і фунтом стерлінга для всіх російських компаній.

Тобто жодна компанія в Росії, включаючи державні "Газпром" і "Роснефть" не зможе проводити розрахунок в цих валютах.

Великобританія пішла ще далі, і прем'єр-міністр Борис Джонсон пригрозив, що в разі вторгнення в Україну, санкції загрожують не тільки російським компаніям, але і їх основним власникам, тобто путінським олігархам.

На європейському полі у Кремля також величезні проблеми

Тут варто відзначити, що Росія давно намагається піти від використання долара, побоюючись санкцій.

Навіть недавні енергетичні контракти з Китаєм розраховувалися в євро, в надії, що ЄС буде проводити більш м'яку політику щодо Росії, враховуючи залежність Європи від російського газу. Але і на європейському полі у Кремля величезні проблеми.

Напередодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції ЄС і США повністю відріжуть Росію від міжнародних фінансових ринків.

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Звичайно, повною мірою Ляєн не розкрила, які наслідки чекають Росію в разі вторгнення в Україну. Але вона уточнила, що для Росії буде також закритий доступ до багатьох товарів, необхідних для економіки Росії, які при цьому виробляються в ЄС.

Звичайно, західні лідери одноголосно виступають проти введення превентивних санкцій проти Росії, і для нас це може здатися навіть слабкістю з боку Заходу, який все ще намагається умиротворити Путіна.

Але Кремлю просто залишають поле для дипломатії, адже ще не пізно відвести війська від України і сісти за стіл переговорів.

При цьому захід дає чітко зрозуміти Путіну, що в тому випадку, якщо він вибере війну, наслідки для Росії будуть руйнівними. Хоча нас це не особливо втішає…

Замість обіцянок, ми чекаємо гарантій – гарантій безпеки нашої країни.