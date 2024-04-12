Снаряди на складах росіян закінчились ще восени: Світан відповів, що чекає на їхню техніку

Росіяни мають нульові запаси боєприпасів та є за крок до пустих складів техніки. Це відбудеться, якщо українські військові будуть продовжувати знищувати ворожу техніку.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що зменшення російського виробництва техніки та боєприпасів принесе позитивні зміни на фронті. Тимчасом росіяни накопичують свої ракети.

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Відсутність боєприпасів

За словами Світана, зараз в росіян нульові складські запаси по боєприпасах ще з осені минулого року. Однак, росіяни кожної доби здатні виробляти 5 – 7 тисяч боєприпасів. Збільшити своє виробництво росіяни не можуть, є варіант закупівлі, але це лише 2 – 3 тисячі снарядів за добу і не більше.

Якщо вони використовують кожен день те, що виробляють, то боєприпасів у них на складах немає,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Що чекає на техніку росіян

На кінець року, на думку Світана, якщо Україна зберігатиме таку саму інтенсивність знищення російської техніки, а це приблизно мінус 100 одиниць за день, то на російських складах нічого не залишиться. Однак, Росія буде виготовляти певну кількість техніки.

Треба розуміти, що навіть, якщо запаси закінчились, це не означає, що вони не будуть виготовляти техніку,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Зменшення ширини фронту

Кількість боєприпасів та техніки, яку виготовляють росіяни, за словами Світана, можна використати для оборони або наступу на певній території лінії фронту. Якщо Росія може зараз обороняти ширину фронту в 1200 кілометрів, то після того, як зменшиться кількість техніки до рівня "роботи з коліс" – скільки виготовили, стільки використали, в них зменшиться ширина фронту, яку вони зможуть контролювати.

"Це для росіян дуже небезпечно, вони це прекрасно розуміють. От чому зараз йдуть пропозиції про заморозку бойових дій – аби не вийти на нульові складські запаси й намагатись те виробництво, яке є, пропрацьовувати для складу, підняти його до рівня недоторканих запасів, – зазначив полковник запасу ЗСУ.

Ситуація з ракетами

Росія практично вийшла на нульові склади, не зважаючи на те, що у 2023 році по ракетах були недоторкані запаси. Росіяни звідти почали "діставати" ракети для виконання бойових завдань.

Восени росіяни припинили масштабні атаки та пів року накопичували ракети до рівня приблизно 1000 одиниць. Після того, як вони їх накопичили, продовжили масштабні дії,

– додав Світан.

Росія за місяць виробляє приблизно 120 ракет. Це означає, що на три масові атаки по Україні, росіяни можуть використовувати по 40 ракет.

"Росіянам потрібна була піврічна перерва, аби накопичити ракети, техніку та не "вискочити" на проблему 2025 року, коли в них не буде ні техніки, ні боєприпасів", – прокоментував полковник запасу ЗСУ.

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