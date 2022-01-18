Жодної премії та надбавки: скільки заробив глава Мінагрополітики у 2021 році
18 січня 2022 , 17:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Роман Лещенко на посаді міністра аграрної політики та продовольства за 2021 рік заробив понад 470 тисяч гривень. Цікаво, що зарплату він отримував не всі 12 місяців.
Про це журналістам 24 каналу повідомили у Мінагрополітики, відповідаючи на інформаційний запит.
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Скільки заробив Лещенко
У 2021 році на посаді міністра аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заробив:
- за травень – 55 030,00 гривні;
- за червень – 55 947,16 гривні;
- липень – 56 252,10 гривні;
- серпень – 55 030,03 гривні;
- вересень – 55 525,67 гривні;
- жовтень – 55 030,00 гривні;
- листопад – 54 408,93 гривні;
- грудень – 83 212,37 гривні.
Загалом за 8 місяців політик отримав 470 436,26 гривні заробітної плати, очолюючи Мінагрополітики. До слова, надбавки та премії йому в 2021 році не нараховувалися і не виплачувались.Зверніть увагу! За період з січня по квітень 2021 року нарахування та виплата зарплати Роман Лещенку не здійснювалися.
Скільки заробили інші високопосадовці
- Артем Ситник, який обіймає посаду голови НАБУ, за 2021 рік заробив 2 948 394,98 гривні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив 911 681,39 гривні після сплати податків.
- Володимир Зеленський за 2021 рік на посаді очільника держави заробив 336 тисяч гривень.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упродовж 2021 року заробив майже 600 тисяч гривень.
- Глава Мінцифри Михайло Федоров у 2021 році фактично отримав 515 тисяч гривень зарплати.