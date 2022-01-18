Жодної премії та надбавки: скільки заробив глава Мінагрополітики у 2021 році

Роман Лещенко на посаді міністра аграрної політики та продовольства за 2021 рік заробив понад 470 тисяч гривень. Цікаво, що зарплату він отримував не всі 12 місяців.

Про це журналістам 24 каналу повідомили у Мінагрополітики, відповідаючи на інформаційний запит.

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Скільки заробив Лещенко

У 2021 році на посаді міністра аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заробив:

за травень – 55 030,00 гривні;

за червень – 55 947,16 гривні;

липень – 56 252,10 гривні;

серпень – 55 030,03 гривні;

вересень – 55 525,67 гривні;

жовтень – 55 030,00 гривні;

листопад – 54 408,93 гривні;

грудень – 83 212,37 гривні.

Загалом за 8 місяців політик отримав 470 436,26 гривні заробітної плати, очолюючи Мінагрополітики. До слова, надбавки та премії йому в 2021 році не нараховувалися і не виплачувались.

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За період з січня по квітень 2021 року нарахування та виплата зарплати Роман Лещенку не здійснювалися.