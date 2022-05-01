У Запоріжжі жінка за 50 гривень продавала місця у черзі за продуктовими наборами у гумштабі
Джерело:телеграм Анатолія Куртєва
Під час війни було виявлено чимало осіб, які намагаються заробити на чужому горі. Одні "евакуюють" з гарячих точок, інші переправляють за кордон, але це ще не все.
Продавала місця у черзі за 50 гривень
Деякі умудряються продавати місця черзі за продуктовими наборами у гуманітарних штабах. Саме такий випадок трапився в Запоріжжі, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
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Так, 30 квітня у Запоріжжі виявили жінку, яка продавала місця у черзі за продуктовими наборами у пунктах видачі гуманітарної допомоги у Шевченківському районі. Місце коштувало 50 гривень.
Прошу кожного з вас повідомляти нам про такі випадки й шахраїв. Давайте разом зупиняти усіх мародерів, які намагаються нажитися на війні та чужому горі,
– закликав Куртєв.
Він також зауважив, що з громадянкою проведено роз'яснювальну роботу, а її шахрайський "недобізнес" зупинено.
Шахраї в час війни: останні випадки
- У Дніпровському районі Києва затримали зловмисника, який прикидався бійцем тероборони й намагався викрасти авто нібито для ТрО.
- В Івано-Франківську затримали "представників тероборони", які видурили у переселенки майже 25 тисяч гривень.
- На Харківщині чоловік ошукував людей, які намагалися евакуюватися – представлявся волонтером та пропонував допомогу.
- У Вінниці затримали групу шахраїв, які вимагали у людей 70 тисяч за вивезення з гарячих точок.
- На Одещині чоловіки, які представлялись бійцями Тероборони, переправляли так званих "волонтерів" за кордон.