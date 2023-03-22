На одному з балконів на місці влучання ракет у Запоріжжі вцілів прапор України: щемливе фото

Російські терористи 22 березня спрямували свої смертоносні ракети на житлові будинки Запоріжжя. Після атаки ворога на одному з балконів пошкодженого будинку вцілів прапор України.

Місцевий телеграм-канал опублікував світлину прапора на одному з балконів будинку в Запоріжжі, який атакували окупанти. Український прапор на балконі – це символ, який демонструє окупантам, що їм не вдасться зламати Україну, попри всі криваві теракти.

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Єрмак обіцяє відповідь за теракт Росії

Також на світлину із Запоріжжя звернув увагу керівника Офісу Президента Андрій Єрмак, який поширив фотографію у своїх соціальних мережах.

Він наголосив, що Росія отримає відповідь за свої терористичні дії проти України. "Запоріжжя. За всі теракти буде відповідь", – зазначив Єрмак.



Український прапор на балконі зруйнованого будинку в Запоріжжі / Фото Оперативно by HLEP

Росія обстріляла Запоріжжя 22 березня: що відомо про терористичну атаку