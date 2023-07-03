Чи наважать росіяни на підрив ЗАЕС та "Кримського Титану": Гуменюк припустила дії ворога
Ворог продовжує вдаватися до шантажу щодо небезпеки підриву стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Ба більше, напередодні саміту НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня ця загроза збільшується.
Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона підкреслила, що зараз росіяни, а саме керівний склад та фахівці намагаються залишити периметр Запорізької АЕС, також є рух військових. Проте довіряти діям окупантів не варто.
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Може бути провокація
Речниця ОК "Південь" зазначила, що в умовах гібридної війни росіяни можуть вчинити провокацію.
Загадаймо, як окупанти "відходили" зі Скадовська. Ми спостерігали за цим, а потім знов все поверталося на свої кола,
– зауважила вона.
Окупанти, за її словами, намагаються нав'язати думку, що вони уходять та залишають територію ЗАЕС. Тому наразі спостерігаємо за цим процесом і робимо висновки.Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.
Ймовірний сценарій
Окрім загрози підриву Запорізької АЕС, також у зоні небезпеки перебуває хімічний завод "Кримський Титан". Загроза його пошкодження – чергова складова в ланцюгу техногенних шантажів росіян.
"Вони можуть вчинити це в якості превентивно-попереджувального тиску на спільноту. Наслідок хімічної катастрофи буде трошки менший, ніж радіаційної. Однак як загроза і спроба зупинити українські Сили оборони, такий сценарій цілком ймовірний", – наголосила Гуменюк.Довідка: "Кримський Титан" – хімічне підприємство з виробництва титанової продукції, яке розташоване в Армянську. Офіційні спікери та військові експерти неодноразово наголошували про можливість підриву окупантами заводу, щоб призупинити наступ українських сил.
Наталія Гуменюк прокоментувала можливість підриву росіянами стратегічних об'єктів: дивіться відео
Можуть вдатися до теракту
Росіяни використовують значущі дати й історичні події, такі як саміт НАТО у Вільнюсі, куди має прибути президент США Джозеф Байден, щоб погрожувати можливим катастрофами.
Через це цілком ймовірно може бути загострена ситуація на фронті, а також можуть бути використані масовані ракетні удари по Україні. І окупанти можуть вдатися до серйозного теракту.
"Це усвідомлює вся світова спільнота. Тому сподіваємось, що вистачить політичної волі та дипломатичної мудрості для того, щоб забезпечити найпотужніший тиск на країну-агресорку і не дати їй вчинити теракти", – відзначила Наталія Гуменюк.
Ситуація довкола Запорізької АЕС
- Напередодні міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що територію Запорізької АЕС покидають сотні працівників "Росатома" та колаборанти, що уклали договір з цією компанією.
- Він зазначив, що вибухівку на територію ЗАЕС росіяни завезли майже рік тому. Вони замінували периметр станції, а також узбережжя Каховського водосховища.
- У виданні The Times припускають, що Владімір Путін може віддати наказ підірвати ЗАЕС. Перебіг подій на фронті, який не приносить йому перемоги, а також заколот Пригожина, якому російська армія майже не чинила спротиву, змусять його вдатися до відчайдушних кроків. Саме тому Путін може підірвати ЗАЕС, щоб ескалювати війну та ймовірно наблизити "перемогу".
- Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що країна-агресорка ймовірно не спричинить пошкодження ЗАЕС. Це пов'язано з побоюванням російського керівництва того, що воно не зможе контролювати наслідки можливої аварії. А також це вплине на можливість Росії керувати на окупованих територіях.
- Проте росіяни будуть використовувати загрозу підриву ЗАЕС для стримування українського контрнаступу та послаблення підтримки України західними партнерами.