Обстріл житлових будинків на Запоріжжі: серед постраждалих – 1-річна дитина
Джерело:Кирило Тимошенко
5 грудня російські загарбники завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок цього поранена маленька дитина.
На жаль, кількість поранених зросла. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
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Кількість поранених на Запоріжжі зросла
За словами Тимошенка, внаслідок російських обстрілів Новософіївки поранено маленьку дитину – 1 рік і 10 місяців. Таким чином 2 людини загинуло, 3 поранено.
Росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!
– наголосив заступник керівника ОП.
Окупанти обстріляли Запорізьку область / фото Кирило Тимошенко
Нагадаємо, що вибухи пролунали у селі Новософіївка Запорізької області. Зруйновано декілька приватних будинків. ДСНС та швидка вже працюють на місці події.
Що відомо про ракетну атаку 5 грудня
- Очільник Полтавської ОВА повідомив, що спрацювали системи протиповітряної оборони. Зокрема, у Кременчуку журналісти повідомляли про вибухи.
- На Харківщині місцеві чули повторні вибухи.
- За попередньою інформацією, ППО спрацювала на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Черкащині та Запоріжжі.
- Глава Миколаївської ОВА запевнив, що наша авіація здатна творити дива – щонайменше три ракети вже збили над областю станом на 14:20.
- Влада Львівщина спростувала інформацію про прильоти та роботу ППО. Максим Козицький у телеграм-каналі написав, що "в області тихо", а чутки про те, що "в Бориславі чули вибухи", є неправдою.