Зеленський натякнув, що чекає від Байдена на рішучий крок щодо членства України в НАТО

Адміністрація Байдена залишатиметься при владі менше двох місяців. Втім, Володимир Зеленський переконаний, що демократ ще може значно посприяти майбутньому України в НАТО.

Президент України вважає, що прийняття контрольованої частини країни до Альянсу допоможе зупинити гарячу фазу війни. Втім, цього ніхто та ніколи Києву не пропонував, передає 24 Канал.

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Байден ще має час допомогти майбутньому України в НАТО

Очільник держави на зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві заявив, що Джо Байден ще має час, аби змінити думку європейських членів Альянсу, які скептично ставляться до ідеї запрошення України до НАТО. Зокрема, йдеться про Німеччину та Угорщину. "Тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами", – наголосив президент.

Він поділився очікуваннями від зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, запланованої на 3 – 4 грудня. На ній Україна, вважає Зеленський, цілком може отримати "навіть не запрошення", а рекомендацію щодо позитивного майбутнього членства в НАТО.

До слова, раніше Reuters писало, що Україна просить НАТО надати запрошення на членство на засіданні міністрів закордонних справ 3 – 4 грудня. Про це йшлося у листі очільника українського МЗС Андрія Сибіги.