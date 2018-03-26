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Запуск Falcon від SpaceX утворив діру в іоносфері Землі: як це вплинуло на людей

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Запуск Falcon від SpaceX
Запуск Falcon від SpaceX / Фото з відкритих джерел

Після того, як відбувся успішний запуск ракети-носія Falcon 9 від SpaceX, в іоносфері Землі тимчасово утворилась величезна діра. Це трапилось через незвичайну траєкторію ракети і вагу корисного навантаження.

Про це пише Ars Technica.

Так, часто ракети змінюють траєкторію руху після запуску і летить не вертикально вгору, а майже паралельно поверхні Землі. Це потрібно для зменшення тиску на ракету. Однак, під час запуску ракета SpaceX Falcon 9 не виконала такого маневру.

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Falcon досягла висоти 300 км приблизно через 5 хвилин, і через її вертикальний рух вона створила не традиційну V-подібну хвилю, а гігантські кругові ударні хвилі. Вони розтяглись на більш ніж на 1,8 мільйона квадратних кілометрів (це як 3 території України).

Тож вчені з Тайванської університету провели комп'ютерну симуляцію ракетних пусків, та зробили висновок, що ракета під час руху за вертикальною траєкторією спричиняє набагато більші атмосферні коливання.

Як це вплинуло на людей

Іоносферна діра, яка з'явилася через 13 хвилин після запуску, потенційно мала велике значення для систем GPS. Це спричинило метрову помилку в програмах GPS-навігації.

Це не стало серйозною похибкою. Однак, експерти переконані, що частіші і потужніші запуски з такими порушеннями можуть значно спотворити GPS-навігацію.

Що таке запуск Falcon? 6 лютого компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon Heavу з електромобілем Tesla Roadster на борту. Історичний запуск відбувся приблизно о 22:45 6 лютого за київським часом. За польотом у космос в онлайн-режимі стежили мільйони глядачів.

Теги: Техно SpaceX Ілон Маск Космос
Джерело: 24 Канал
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