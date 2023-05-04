У Повітряних силах поки не підтверджують запуск Росією балістичних ракет під час нічної атаки

Росія вночі проти 4 травня знову атакувала територію України. Попередньо відомо, що окупанти атакували дронами.

Начальник КМВА Сергій Попко написав, що Росія атакувала Київ дронами-камікадзе та, ймовірно, ракетами балістичного типу. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив в ефірі телемарафону, що наразі він не підтверджує використання Росією балістичних ракет.

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Чи застосувала Росія балістичні ракети

Юрій Ігнат пояснив, що Росія запустила по Україні 24 дрони-камікадзе. З них збили:

12 – Оперативне командування "Південь";

6 – в зоні відповідальності Повітряного командування "Центр". Також там збили 1 розвідувальний дрон.

Вночі була активність і ворожої авіації, також літав літак МіГ-31, також була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме воно було застосовано, немає фактів "прильоту". Однак не виключається, що може бути,

– заявив речник.

Він також уточнив, що наразі Повітряні сили ЗСУ не підтверджують застосування балістики. Однак пояснив, що ще мають уточнювати та дивитись.

"Інколи день-два потрібно для того, щоб дійсно з'ясувати було таке застосування чи не було", – пояснив Юрій Ігнат.

Варто зазначити, що очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко написав, що Росія атакувала Київ баражуючими боєприпасами типу Shahed та ракетами, ймовірно, балістичного типу. Однак уточнив: "Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків".

Сергій Попко також написав: "За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені".

Росія знову атакувала Україну: коротко