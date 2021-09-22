Зараз немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ у НАТО, – Кулеба

22 вересня 2021 , 21:02
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Джерело:

24 канал

Дмитро Кулеба заявив, що прокоментував поточну ситуацію щодо інтеграції України в НАТО. За його словами, процес наразі не має визначеності та чіткості.

Міністр закордонних справ зазначив, що сторони вже мали відверту розмову з цього приводу. Про це він повідомив під час ефіру на власній сторінці у фейсбуці.

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"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але ми маємо відверту розмову з НАТО, що інтеграція не може бути нескінченною", – сказав дипломат.

Процес розтягнувся та розтягнувся непристойно довго. Все має мати свою визначеність і чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять одне одного сильнішим,
– додав Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський нещодавно впевнено заявив, що Україна готова бути в ЄС та НАТО. Натомість вони без неї втрачатимуть свої позиції.

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Автор: Олег Васьків