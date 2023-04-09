Зараз погода військова: Макрон прокоментував можливість переговорів між Україною та Росією

Протягом повномасштабної війни Росія, обстрілюючи ракетами українські міста та вбиваючи українських громадян, цинічно заявляла про нібито готовність до переговорів. На думку французького президента, наразі час для переговорів між Україною та Росією про завершення війни ще не настав.

Еммануель Макрон в інтерв'ю наголосив, що зараз "погода військова". Ба більше, за його словами, такого висновку дійшов й Китай.

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Не час для переговорів

Президент Франції наголосив, що сьогодні Україна чинить опір. Наша держава виборює без применшення своє право на існування і у цьому їй допомагають десятки країн цивілізованого світу.

Відтак попри підготовку фундаменту для майбутніх можливих перемовин, час для них наразі не настав.

Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу,

– сказав Еммануель Макрон.

Яка мета діалогу з Китаєм

Також французький президент розповів, що у діалозі з Китаєм він хоче закріпити спільні підходи до війни. Він виокремив чотири таких підходи:

підтримка принципів Статуту ООН,

чітке нагадування про ядерну міць,

чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей,

прихильність досягненню узгодженого і міцного миру.

При цьому Еммануель Макрон наголосив, що саме Піднебесна повинна звернути увагу на наслідки російського ядерного шантажу. А саме на те, що диктатор Володимир Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через декілька днів після того, як він обіцяв цього не робити.

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