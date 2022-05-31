Зараз ситуація під контролем, – Кириленко про витік аміаку на Донеччині

Через обстріли російських військових у Бахмутському районі Донеччини стався витік аміаку. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про наслідки.

За його словами, абсолютна більшість населених пунктів Бахмутського району, у тому числі й Бахмут – поза межею зони ураження. Загрози немає.

Важливо Пентагон допускає можливість ескалації бойових дій в Україні

"Станом на ранок 31 травня єдине місце, звідки надходить інформація про запах аміаку, – це село Травневе, що розташоване у зоні активних бойових дій. Там мешкають 35 людей", – повідомив очільник Донецької ОВА.

Крім того, Павло Кириленко зазначив, що рятувальники ДСНС цілодобово моніторять ситуацію і в разі її погіршення 9 автоцистерн та 45 фахівців готові в будь-який момент вирушити на ліквідацію наслідків аварії.



Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ



Що робити у разі витоку аміаку / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація на Донбасі: останні новини

Президент Росії Володимир Путін поставив завдання перед російськими військовими вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Відповідно до планів Кремля, першою повинна бути захоплена Луганщина.

Збройні сили Росії у ніч проти 31 травня завдали ракетного удару по Слов'янську. Цинічна атака російських загарбників призвела до загибелі трьох людей. Про обстріл повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Окрім трьох загиблих, за даними Кириленка, ще шестеро людей отримали поранення.

Ситуація на Донбасі залишається надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для щоразу більшого тиску на українських захисників. Про це заявив Володимир Зеленський у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Зараз на Донбасі зосереджений максимум бойової потужності російської армії.

В Авдіївці станом на 30 травня перебуває менше, ніж 3,5 тисячі людей. Місто розташоване біля лінії розмежування на Донеччині, тому українці ризикують, евакуюючись навіть під тотальними обстрілами.

Збройні сили Росії, ймовірно, відмовилися оточити українських військових на Донбасі. Водночас військове керівництво окупантів готує три так звані "котли". В американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія, схоже, відмовилася від наміру оточити Збройні Сили України на Сході.

Раніше – росіяни вбили французького журналіста на Луганщині: дивіться відео