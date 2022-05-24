Зараз спостерігаємо найактивнішу фазу повномасштабної агресії Росії в Україні, – Мотузяник

Зараз в України триває найактивніша фаза повномасштабної збройної агресії Росії. Через те, що ворожі війська отримали стратегічну поразку на першому етапі війни, зараз їхнє командування змінює тактику та масовано атакує окремі напрямки.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що наразі цілі агресорки не такі амбітні, проте російські війська досі діють жорстоко.

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Які території Росія хоче взяти під контроль

Зараз, за словами Мотузяника, вороже командування намагається взяти під контроль адміністративні кордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей. Інші завдання противника – оточити угруповання українських військ та забезпечити сухопутний коридор в тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

Речник Міноборони наголошує, що ситуація зараз непроста. Попередній етап показав, що Росія може діяти точково, проте повномасштабні бої їй не вдаються. Втративши 17 батальйонно-тактичних груп, командування Росії більше не хоче ризикувати. Тому зараз окупанти зосередилися на кількох цілях, куди підтягують усю наявну зброю та техніку.

Особливо гостро відчувається зміна тактики в Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Тут цілодобово фіксують обстріли з авіації та артилерії. Загарбники продовжують цинічно знищувати житлові квартали.

Й саме ці бої, які тривають зараз на Сході, підсумовує Мотузяник, покажуть якими будуть підсумки цієї війни.

Росіяни безперервно обстрілюють Донбас

Окупанти відкрили інтенсивний вогонь по хімічному підприємству "АЗОТ" в Сєвєродонецьку та нафтопереробному заводі у Лисичанську.

Захоплення Сходу – головна ціль ворога вже третій місяць. Для цього на кордони Луганщини росіяни стягнули 25 батальйонних тактичних груп (12 500 окупантів).

Впродовж попередньої доби російські військові вбили щонайменше 11 людей Донецької та Луганської областей. Ще 13 цивільних отримали поранення. Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що за день вони можуть обстріляти пів сотні населених пунктів на Сході.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова зазначила, що окупанти спеціально обстрілюють людей, щоб ті не могли виїхати на підконтрольну Україні територію. За її словами, автобус з мешканцями Гірської громади загарбники атакували біля селища міського типу Врубівка. У транспорті перебували 18 мирних мешканців. Наразі вони перебувають у безпеці.

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