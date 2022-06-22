Зараз це неможливо, – у МВС переконані, що вторгнення з Білорусі не буде

Напередодні у ЗМІ та соцмережах з'явилась інформація про підготовку Білорусі до нападу на Україну. Однак наразі це неможливо.

Такий наказ уже був

Путіну не вдасться переконати Лукашенка. Про це сказав радник голови міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Своє переконання він висловив в ефірі 24 каналу.

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Це неможливо,

– переконаний радник глави МВС.

І додав, що низка чинників вказує на те, що ймовірність такого варіанту є надзвичайно низькою. У Білорусі бракує армії, щоб втручатись у війну проти України. Крім цього, у них немає озброєння та мотивації.

Ба більше, їхня віра у "потужну російську армія" розбилась вщент.

"Враховуючи те, що такий наказ уже надходив, коли Росія була під Києвом. Однак військові та силовики його масово саботували", – додав Смірнов.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко також зазначив, що наразі скупчень військ недостатньо, щоб це організувати.

Ризики нападу зі сторони Білорусі: що кажуть в Міноборони

У Генштабі повідомляли, що на Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи ведуть розвідку та обладнують позиції. Також вони охороняють українсько-білоруський кордон.

Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Готові наші бійці й до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я. Відповідну заяву зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім цього, в Міноборони неодноразово підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для агресії проти України.

Що кажуть експерти

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив: якщо білоруси таки наважаться на наступ, то тут на них чекатимуть великі проблеми.

В Офісі Президента теж кажуть, що найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.

Російський публіцист Андрій Піонтковський сказав 24 каналу, що Олександру Лукашенку ніколи не вдасться наважитись віддати наказ своїм військам вступити у війну проти України. Навіть попри те, що особисто Путін вирішив вилізти з бункера й навідатись до нього "в гості".

До слова – для чого Путін їде до Лукашенка: дивіться відео