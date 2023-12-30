"Ми відмовляємось йти туди, куди нас кличе Росія": Чехії не буде на Радбезі ООН щодо Бєлгорода

30 грудня 2023, 22:39
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Джерело:

Ян Ліпавський

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на прохання Кремля скликати термінове засідання Радбезу ООН через ситуацію у Бєлгороді. Він зазначив, що країна не хоче обговорювати питання, коли їх викликає Росія.

Для росіян 30 грудня виявився тривожним день – у Бєлгороді повідомляли про "бавовну". Цікаво, що руйнувань російському місту завдала саме протиповітряна оборона окупантів.

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Реакція на звернення Росії

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна відмовляється, щоб її куди-небудь викликала Росія. Раніше Москва звернулася до ООН з проханням скликати термінове засідання Радбезу через ситуація у Бєлгороді.

Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю приїдемо,
– зазначив міністр. 

Варто зазначити! Після масованої атаки Росії 29 грудня Україна та 30 країн-членів також звернулися до Радбезу ООН з проханням зібрати термінове засідання. Представник України Сергій Кислиця поділився всією інформацією про терор росіян та закликав організацію до дій. Представник Росії, своєю чергою, цинічно звинуватив у всьому українську ППО та закликав Київ і Захід "чекати найближчим часом найгірших новин".

Ситуація у Бєлгороді: що відомо

  • Вдень 30 грудня у Бєлгороді пролунала низка потужних вибухів, після чого над містом почав виднітися чорний дим. Російські пабліки писали, що постраждав центр міста. За повідомленням російської влади, відомо про 4 загиблих та 7 поранених
  • Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що Сили оборони вдарили по військових об'єктах в Бєлгороді. Непрофесійні дії операторів російської ППО спричинили руйнування цивільної інфраструктури міста.
  • У Міноборони Росії відреагували на потужні вибухи в Бєлгороді – згідно з вигадками Марії Захарової, за вибухами у Бєлгороді стоїть Велика Британія. Вона нібито у координації зі США "підбурює київський режим до терористичних дій"

 

Автор: Дмитро Усик