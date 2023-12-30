"Ми відмовляємось йти туди, куди нас кличе Росія": Чехії не буде на Радбезі ООН щодо Бєлгорода

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на прохання Кремля скликати термінове засідання Радбезу ООН через ситуацію у Бєлгороді. Він зазначив, що країна не хоче обговорювати питання, коли їх викликає Росія.

Для росіян 30 грудня виявився тривожним день – у Бєлгороді повідомляли про "бавовну". Цікаво, що руйнувань російському місту завдала саме протиповітряна оборона окупантів.

Дивіться також Не лише через вибухи: чому в Бєлгороді нині дуже напружена ситуація

Реакція на звернення Росії

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна відмовляється, щоб її куди-небудь викликала Росія. Раніше Москва звернулася до ООН з проханням скликати термінове засідання Радбезу через ситуація у Бєлгороді.

Чехія не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли Росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю приїдемо,

– зазначив міністр.

Ситуація у Бєлгороді: що відомо

Вдень 30 грудня у Бєлгороді пролунала низка потужних вибухів, після чого над містом почав виднітися чорний дим. Російські пабліки писали, що постраждав центр міста. За повідомленням російської влади, відомо про 4 загиблих та 7 поранених

Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що Сили оборони вдарили по військових об'єктах в Бєлгороді. Непрофесійні дії операторів російської ППО спричинили руйнування цивільної інфраструктури міста.

У Міноборони Росії відреагували на потужні вибухи в Бєлгороді – згідно з вигадками Марії Захарової, за вибухами у Бєлгороді стоїть Велика Британія. Вона нібито у координації зі США "підбурює київський режим до терористичних дій"