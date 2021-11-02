Застосовують каральну психіатрію, – США про переміщення Джелялова до психлікарні

Російські окупанти у жовтні примусово відправили у психлікарню заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова. У США відреагували на цей інцидент.

Там назвали дії російської окупаційної влади використанням каральної психіатрії. У США також наголосили, що продовжують отримувати повідомлення про серйозні зловживання країни-агресора в Криму.

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"Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов залишається під вартою в психіатричній установі, що є грубим використанням каральної психіатрії", – заявили у посольстві.

Політв'язня утримують у відділені для людей, які перебувають під вартою. Раніше Джелялов відмовлявся проходити психіатричну експертизу, бо для цього не було підстав.

У Міністерстві закордонних справ України також обурені переміщенням Джелялова у психлікарню. Там назвали такі дії Росії "кращою" радянською традицією.

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Що цьому передувало

Російські окупанти 4 вересня обшукали будинок та затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Згодом стало відомо, що окупанти утримували Джелялова у невідомому приміщенні. Вони тримали його в наручниках та з мішком на голові.

США у вересні відреагували на затримання Росією у Криму заступника голови Меджлісу. Держдеп закликав Кремль негайно звільнити Джелялова та решту утриманих кримських татар.

Вже у жовтні окупанти примусово відправили кримського татарина у психлікарню.

"Суд" російських окупантів в Криму продовжив арешт Наріману Джелялу до 23 січня. Заступник глави Меджлісу перебуває там у СІЗО.

Варто зауважити, що Джелялову загрожує до 20 років позбавлення волі. Його звинувачують у "диверсії".

Повний текст публікації посольства США в Україні у твітері:

Ми продовжуємо отримувати повідомлення про серйозні зловживання в окупованому Росією Криму. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял залишається під вартою в психіатричній установі, що є грубим використанням каральної психіатрії.