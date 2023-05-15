Що буде, якщо Путін застосує ядерну збою: припущення Зеленського

Володимир Зеленський сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю. Проте він зауважив – ніхто до кінця не знає, що у диктатора в голові.

В інтерв'ю італійським ЗМІ 14 травня Володимир Зеленський заявив, що навряд Путін наважиться застосувати ядерну зброю. Проте якщо так і трапиться, наступного дня диктатора вже не буде. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Вони можуть зробити все, що завгодно, – РНБО про можливість застосування Росією ядерної зброї

Якщо Путін застосує ядерну зброю, він існуватиме не довго

Зеленський вважає, що якщо Путін сидить за довгим столом і боїться щось підхопити від людей, які приходять від нього на зустріч, то йому хочеться жити. Тож навряд російський диктатор застосує ядерну зброю.

Проте, якщо Путін таки натисне "червоне кнопку", то наступного дня його вже не буде.

Те, що для мене зрозуміло, якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, я вважаю, що на наступний день його не буде,

– сказав Зеленський.

Він зауважив – ми до кінця всі не розуміємо, що в диктатора в голові, але не можна цього боятися, тому що те, що Путін і його люди зробили з Україною, вже дуже страшно. Російський президент втратив зв'язок з реальністю, проте очевидно, що він хоче жити.

Якщо Путін застосує ядерну зброю, світ відреагує одразу

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Путін в будь-який момент може натиснути на "червону кнопку". Проте якщо росіяни таки застосують ядерну зброю, "реакція всього світу буде зовсім іншою". Він наголосив, що це буде належна й миттєва відповідь.