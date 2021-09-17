Повідомляють, що він мав конфлікт із власником приміщення, де розташований заклад. Про це журналістам розповіли анонімні джерела в поліції.

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Правоохоронці працюють на місці трагедії / Фото "Об'єктива"

Кафе не працює

На місце одразу прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини інциденту. Очевидці оприлюднили фото, на яких видно, що територію довкола закладу обгородили.

Суспільне повідомляє з посиланням на поліцію, що цей заклад ремонтують, тому він не функціонує. Мовиться про кафе "Чилі" на проспекті Незалежності, 6.



Олег Привалов, який наклав на себе руки / Фото Pryvalov.com