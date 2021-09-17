Про перебіг розслідування справи про смерть судді Писанця виданню розповів виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Раніше Смерть судді Писанця: за справу взялось ДБР, розслідуватимуть за статтею – умисне вбивство

Деталі розслідування смерті судді Писанця

За словами Сухачова, зареєстроване кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Слідчі провели невідкладні слідчі дії та слідчий експеримент за участю людей, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли суддя помер.

Усі учасники події, наголосив очільник ДБР, перебувають у комунікації зі слідчими. Крапку у цьому провадженні планують поставити за "дуже короткий проміжок".

Крім того, Сухачов повідомив, що вже провели судово-медичну експертизу і призначили ще декілька.

Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати,

– наголосив він.

Також очільник Бюро додав, що у випадку отримання вагомих доказів для підтвердження певної версії та виникнення відповідної потреби – обговорюватимуть зміну кваліфікації.

Смерть судді Писанця: що відомо

Суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби Броварського району 11 вересня.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Досудове розслідування ведуть співробітники ДБР.

ЗМІ писали, що суддя відпочивав у компанії друзів – адвоката та слідчого Солом'янського райуправління поліції Києва. Між товаришами міг спалахнути конфлікт.

Довідка. Віталій Писанець працював суддею Свердловського міськсуду Луганської області, згодом його головою. Після цього указом президента його перевели до Печерського райсуду Києва. Там він, зокрема, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.