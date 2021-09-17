О ходе расследования дела о смерти судьи Писанца изданию рассказал исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
Ранее Смерть судьи Писанца: за дело взялось ГБР, будут расследовать по статье – умышленное убийство
Детали расследования смерти судьи Писанца
По словам Сухачева, зарегистрировано уголовное производство по статье "умышленное убийство". Следователи провели неотложные следственные действия и следственный эксперимент с участием людей, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда судья умер.
Все участники события, отметил глава ГБР, находятся в коммуникации со следователями. Точку в этом производстве планируют поставить за "очень короткий промежуток".
Кроме того, Сухачев сообщил, что уже провели судебно-медицинскую экспертизу и назначили еще несколько.
Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии преднамеренного убийства я бы сейчас не спешил утверждать,
– подчеркнул он.
Также глава Бюро добавил, что в случае получения весомых доказательств для подтверждения определенной версии и возникновения соответствующей потребности – будут обсуждать изменение квалификации.
Смерть судьи Писанца: что известно
- Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Броварского района 11 сентября.
- По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Досудебное расследование ведут сотрудники ГБР.
- СМИ писали, что судья отдыхал в компании друзей – адвоката и следователя Соломенского райуправления полиции Киева. Между товарищами мог вспыхнуть конфликт.