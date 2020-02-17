Затонулий танкер Delfi може пролежати біля Одеси до кінця літа

Танкер "Делфі", який сів на мілину в Одесі у листопаді 2019 року, і досі залишається на місці аварії. Лише на охоронців судна потрібно щомісяця виділяти близько 64 тисяч гривень, кажуть в одеській мерії.

Проблема у тому, що до кінця березня власник судна може самостійно почати його демонтаж. І лише 1 квітня міська влада може зробити це замість нього. Однак, найімовірніше, власник танкера залишив його напризволяще і ним займатиметься таки влада. Про це розповів директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов, пише видання Думская.

Як це було: Шторм в одеській затоці зірвав з якоря танкер "Делфі" та відніс його на мілину

Він (власник судна, колишній депутат Миколаївської обласної ради від Партії регіонів Олег Ковтунов, – Ред.) затягує процес і, швидше за все, що не буде цього робити. А значить, після 31 березня порт оголосить тендерні процедури. І тільки після цього щось почнеться – для ліквідації судна буде потрібно 120 днів. Так що, ми проведемо літо з Delfi. Думаю, воно закінчиться, а він буде тут.

На увесь цей час задля убезпечення людей, зокрема і тих, хто захоче займатися мародерством, танкер доведеться охороняти. А це обійдеться у кругленьку суму.

"На пляжі розмістять пост охорони. Його комплектація обійдеться в 35 тисяч гривень, крім того знадобляться вісім осіб для чергування. Двоє людей на добу, робота – доба через три. Заробітна плата – 8 тисяч гривень, тобто 64 тисячі гривень на місяць на всіх. Також знадобиться плавзасіб для патрулювання, а для його роботи тонна бензину, це ще 30 тисяч гривень", – розповів Віктор Кузнєцов.

Серед заходів безпеки, які мерія Одеси анонсувала раніше – закриття пляжу "Дельфін" на літо для відвідувачів.

Що відомо про аварію танкера "Делфі"?

21 листопада через потужний вітер у Чорному морі біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати танкер. Рятувальній операції заважали також потужний ураган та хвилі висотою у 2-3 метри. Наступного дня членів екіпажу все ж вдалося врятувати, обійшлося без жертв.

ЗМІ повідомляли, що судно працювало в морі як нелегальна заправна станція. Саме тому на самому початку аварії припускали, що власник може відмовитися від танкера і просто залишити його напризволяще посеред пляжу.

На такі заправки зазвичай зливають "чорне" паливо, яке зекономили буксири чи вкрали їхні капітани. Таке паливо можна зливати на подібні чорні заправки,

– розповів фахівець транспортної галузі Олександр Захаров.

Він пояснив, що в Україні ціна палива для кораблів найвища серед сусідніх країн Чорного моря. Тому суднам у морі вигідніше було заправлятися з танкера "Делфі" і за готівку.