Про це повідомив начальник поліції Одещини Олег Бех. Він це зробив на брифінгу, який провели 4 серпня.

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Як на нього вийшли

За словами правоохоронця, зловмисники перед злочином придбали автомобіль Mercedes із болгарськими номерами. Після розстрілу автомобіль залишили на вулиці Філатова. Саме там поліція знайшла зброю, якою поранили азербайджанця.

У пістолеті-кулеметі MP5 були стерті серійні номери. Ймовірно, цю зброю купили спеціально для одного злочину. Однак це не єдине, що вказує на хорошу підготовку цієї "операції".

В Ельмураза Мамедова був спільник, якого сьогодні затримали в аеропорту “Бориспіль” – він намагався покинути Україну. Ця людина оплачував знімну квартиру поруч з будинком жертви, в якій кілька днів жив вбивця,

– розповів Олег Бех.

Коротко про це вбивство